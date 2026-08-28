Taşlıçay'da Köy Yollarına 10 Bin Metrekare Parke ve 2,7 Kilometre Asfalt

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde köylerin ulaşım ve altyapı imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 10 bin metrekarelik kilit parke taşı ve 2,7 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Ağrı Valiliği himayelerinde, Taşlıçay Kaymakamlığı koordinesinde ilçeye bağlı köylerde vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kumluca Köyü'nde 4 bin metrekare, Yukarı Dumanlı Köyü'nde ise 3 bin metrekare kilit parke taşı çalışması gerçekleştirildi.

Aşağı Düzmeydan Köyü'nde de 2,7 kilometrelik BSK kapsamında binder tabakası sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Tamamlanan çalışmalarla birlikte köylerin ulaşım ve altyapı imkanları güçlendirilirken, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasına yönelik önemli bir çalışma hayata geçirilmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı