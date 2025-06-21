Türk Kızılay'dan YKS Sınavında Öğrencilere Destek

Türk Kızılay'dan YKS Sınavında Öğrencilere Destek
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Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumu sırasında öğrencilere ve ailelerine çay, kek, limonata ve su ikramında bulundu. Sınav merkezlerinde bulunan gönüllüler, moral desteği de vererek velilerin bekleyişini kolaylaştırdı. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, gençlerin heyecanına ortak olmak amacıyla sahada olduklarını belirtti.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sırasında, sınava giren öğrencilere ve okul önünde bekleyen ailelerine çeşitli ikramlarda bulundu.

Ağrı il merkezindeki Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi önüne Kızılay ikram aracı konumlandırıldı. Sınavın sabah erken saatlerinden itibaren alanda hazır bulunan Kızılay gönüllüleri, öğrencilere ve onları yalnız bırakmayan ailelerine çay, kek, limonata ve su dağıttı.

Etkinlik kapsamında sınav öncesi ve sınav süresince velilerin bekleyişi sırasında rahat etmelerini sağlamak amacıyla Kızılay gönüllüleri, ikramların yanı sıra vatandaşlarla sohbet ederek moral desteği de verdi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS sabahında gençlerin ve ailelerinin yanında olmayı görev bildiklerini ifade ederek,"Üniversite hayali kuran gençlerimiz için çok önemli bir gün. Onların heyecanına ortak olmak, ailelerine bir nebze moral verebilmek amacıyla Kızılay olarak sahadayız. Gönüllülerimizle birlikte sınav merkezlerinin önünde konumlanarak çay, kek, limonata ve su ikram ettik. Bu özel günde yanlarında olduğumuzu hissettirmek en büyük amacımızdı. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."dedi.

İkramlardan ve gönüllülerin ilgisinden memnun kalan vatandaşlar da Kızılay'a teşekkür etti. Veliler, çocuklarının sınav heyecanını yaşarken kendileriyle yakından ilgilenilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı destek için gönüllülere minnettar olduklarını belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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