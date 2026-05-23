Minik öğrenciler bayram sevincini erken yaşadı

Ağrı'da genç bir girişimci, Kurban Bayramı öncesinde öğrencilere spor ayakkabı ve pizza dağıtarak çocukların yüzünü güldürdü.

Ağrı'da faaliyet gösteren güzellik salonunun sahibi Yaren Polat, bayram öncesinde çocuklar için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Polat, Şeref Saraçoğlu İlkokulu'nda eğitim gören 45 öğrenciye spor ayakkabı hediye etti ardından çocuklara pizza ikramında bulundu. Etkinlik boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen Polat, ayakkabıları çocuklara tek tek giydirerek onlarla sohbet etti. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocukların mutluluğu dikkat çekti. Bayram öncesinde çocukları sevindirmek istediğini belirten Polat, çocukların yüzündeki tebessümün her şeye değer olduğunu ifade etti. Etkinlik sonunda ortaya samimi ve duygusal görüntüler çıktı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı