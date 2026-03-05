Haberler

Ağrı'da yetim çocuklar iftar sofrasında buluştu

Ağrı'da yetim çocuklar iftar sofrasında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri bir araya geldi. Program, Ağrı Valiliği ve Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Ağrı'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri bir araya geldi.

Ağrı'da "Dünya Yetimler Günü" kapsamında iftar programı gerçekleştirildi. Ağrı Valiliği koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğinde Burçin Uysal Öğretmenevi'nde düzenlenen programda yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri aynı sofrada buluştu.

Programda konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik iklimini birlikte paylaşmanın önemine değinerek katılımcılara teşekkür etti.

Ramazan ayının 15'inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak anıldığını hatırlatan Bozkurt, bu vesileyle yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. İftar programının hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Vali Bozkurt, "Bu güzel iftar sofrasının hazırlanmasında emeği geçen Kızılay'ımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Göreve başladığım ilk günlerde ilimizdeki yetim çocuklarımızın ve öksüz ailelerimizin sayısını hem merkezde hem ilçelerde öğrenmek istedim. Şu anda ailelerimizin isimlerinin bulunduğu bir listemiz var. Bundan sonra sizlerle daha yakından görüşeceğiz. Zaman zaman sizleri misafir edeceğiz, zaman zaman da biz sizleri ziyaret edeceğiz. İnşallah her zaman yan yana, gönül gönüle olacağız" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Eskişehir'de korkunç olay: Pencereden atlayan adam eşini boğarak öldürmüş

7. kattan atladı! Gerçek polisin eve girmesiyle ortaya çıktı
Rusya, İran'a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil

İran'a en yakın müttefiki de sırtını döndü
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Zelenski: ABD, İran İHA'larına karşı bizden destek talep etti

ABD, İran İHA'ları karşısında çaresiz! Resmen Zelenski'ye sığındılar
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia