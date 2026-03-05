Ağrı'da yetim çocuklar iftar sofrasında buluştu

Ağrı'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri bir araya geldi.

Ağrı'da "Dünya Yetimler Günü" kapsamında iftar programı gerçekleştirildi. Ağrı Valiliği koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğinde Burçin Uysal Öğretmenevi'nde düzenlenen programda yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri aynı sofrada buluştu.

Programda konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik iklimini birlikte paylaşmanın önemine değinerek katılımcılara teşekkür etti.

Ramazan ayının 15'inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak anıldığını hatırlatan Bozkurt, bu vesileyle yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. İftar programının hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Vali Bozkurt, "Bu güzel iftar sofrasının hazırlanmasında emeği geçen Kızılay'ımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Göreve başladığım ilk günlerde ilimizdeki yetim çocuklarımızın ve öksüz ailelerimizin sayısını hem merkezde hem ilçelerde öğrenmek istedim. Şu anda ailelerimizin isimlerinin bulunduğu bir listemiz var. Bundan sonra sizlerle daha yakından görüşeceğiz. Zaman zaman sizleri misafir edeceğiz, zaman zaman da biz sizleri ziyaret edeceğiz. İnşallah her zaman yan yana, gönül gönüle olacağız" diye konuştu. - AĞRI

