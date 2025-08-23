Ağrı'da Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlik Düzenlendi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla belirlenen 8-13 yaş aralığındaki 35 çocuk, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte gönüllü gençler ve Gençlik Merkezi liderleriyle buluştu.

Etkinlik kapsamında ailesinin desteğine ihtiyaç duyan çocuklar; oyunlar, sportif aktiviteler, eğlenceli yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçirdi. Hem eğlenen hem de yeni arkadaşlıklar kuran çocuklar, gönüllü gençlerin ve liderlerin ilgisiyle unutulmaz bir gün yaşadı.

Yetkililer, düzenlenen organizasyonun çocukların moralini yükseltmek, sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve devletin sunduğu imkanlardan faydalanmalarını sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

"Her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız. Onları desteklemeye ve devletimizin imkanlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle etkinliğin önemine vurgu yapıldı.

Bu tür programların önümüzdeki dönemde de süreceği öğrenildi. - AĞRI