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Ağrı'da 'Bir Sınıf Bir Koli' Projesi İle Öğrencilerden Yardımlaşma Örneği

Ağrı'da 'Bir Sınıf Bir Koli' Projesi İle Öğrencilerden Yardımlaşma Örneği
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Ağrı Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Bir Sınıf Bir Koli' projesi, öğrencilerin gıda kolileri doldurarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmesini sağlıyor. Projenin bu yılki hedefi 5 bin koli dağıtmak.

Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Bir Sınıf Bir Koli" projesi, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Ramazan ayı öncesinde Kızılay gönüllüleri tarafından okullara dağıtılan boş gıda kolileri, öğrencilerin evlerinden getirdiği malzemelerle doldurularak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 5 yıl önce başlatılan proje kapsamında, geçen yıl 3 bin 500 koli dağıtılırken, bu yıl hedef 5 bin koli olarak belirlendi. Kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımlara, öğretmenler ve öğrenciler de eşlik ediyor. Kızılay ekipleri, Ramazan ayının son gününe kadar gıda kolisi dağıtımına devam ederken, günlük 4 bin kişiye sıcak yemek de ulaştırıyor.

"Öğrenciler küçük yaşta yardımlaşmayı öğreniyor"

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, projenin öğrenciler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Ağrı Valiliğimizin himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kızılay'ımız iş birliğiyle il genelinde '1 Sınıf 1 Koli' projesi başlattık. Bu projeyle her sınıftan ihtiyaç sahibi ailelerimize bir gıda kolisi tedarik etmeyi hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın yürürlüğe koyduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemli bileşenlerinden Erdem-Değer-Eylem modeliyle örtüşen anlamlı bir proje. Emeği geçen tüm öğrencilerimize, ailelerimize ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm ülkemizin ve dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz küçük yaşta hayır yapmayı öğreniyor, inşallah büyüdüklerinde de daha büyük iyiliklere imza atacaklar" dedi.

"Çocuklarımız Ramazan'ın maneviyatını hissediyor"

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ise projenin beşinci yılında olduklarını belirterek, "Bu yıl tekrar Ramazan ayıyla beraber bismillah dedik. Ramazan ayından önce boş kolileri okullara dağıttık, şimdi öğrencilerimiz evlerinden getirdikleri gıda ürünleriyle bu kolileri dolduruyor. Bizler de gönüllülerimizle beraber il merkezi ve köylerde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi yaşlı, yetim, dul ve engelli vatandaşlarımıza kolileri ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin, hazırladıkları kolilere "Sizi seviyoruz", "Hayırlı Ramazanlar" gibi notlar eklediğini aktaran Tatlı, "Bu, çocuklarımızın Ramazan maneviyatını tam anlamıyla hissetmelerini sağlıyor. Geçen yıl 3 bin 500 koli ulaştırmıştık, bu yıl hedefimiz 5 bin koli. İnşallah bunu da başararak il genelinde dağıtımını tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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