Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi Türkiye Münazara Yarışmasında 3. oldu

TÜGVA tarafından düzenlenen Türkiye Münazara Yarışmasında Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi münazara takımı 256 takımın yarıştığı organizasyonda Türkiye 3'ncüsü oldu. Okul heyeti, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

TÜGVA tarafından düzenlenen Türkiye Münazara Yarışmasında Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi münazara takımı 256 takımın yarıştığı organizasyonda Türkiye 3'ncüsü oldu.

Yarışma sonrası Şube Müdürü Hayati Duman eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi ziyaret eden okul heyeti desteklerinden dolayı İl Müdürü Miraç Sünnetci'ye teşekkürlerini iletti. Ziyaret Sünnetci'nin, öğretmen ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etmesi ve hediyelerini takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR