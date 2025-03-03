Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu

Afyonkarahisar Lise Öğrencileri TÜBİTAK Yarışmasında Başarı Elde Etti

Afyonkarahisar Lise Öğrencileri TÜBİTAK Yarışmasında Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'dan lise öğrencileri, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalinde 4 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Afyonkarahisar lise öğrencileri Karaman'da yapılan TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalinden ödülle döndü. 14 proje ile yarışmalara katılan proje ekipleri 4 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandılar.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bu yıl 22.586 proje başvurusu yapıldı. Yapılan ön değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam bin 200 proje bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı. Bölge yarışmaları çerçevesinde proje sergisi ve ödül töreni, 24-27 Şubat tarihleri arasında 12 bölgede yüz yüze gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar proje ekipleri TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalinde, 4 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandı.

Yarışmada Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Kimya, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı alanında, Afyon Lisesi Fizik alanında Bölge Birincisi olarak Türkiye Finaline gitmeye hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda
img

Aziz Yıldırım bir ülkeyi ihya edecek! Ürettiği gemi tüm testleri geçti
img

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor
İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan Cuesta sorusu

İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan soru! Cevap veremedi
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.