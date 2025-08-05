Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'ne 15 Yeni Araç Katıldı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nin araç filosuna 15 yeni araç katıldı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ve Çevre Hizmetleri Birliği tarafından alınan araçların teslimi dolayısıyla düzenlenen araç dağıtım programına katıldı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen törende AK Parti Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Milletvekili Dr. Hasan Arslan ile protokol üyeleri de yer aldı.

Program çerçevesinde Çevre Hizmetleri Birliği tarafından alınan 7 adet çekici tır ile İl Özel İdaresi tarafından alınan 3 adet çöp kamyonu, 1 adet su tankeri ve 4 adet loder ilgili kurumlara teslim edilerek kamu hizmetine kazandırıldı.

Bu yatırımlarla köylerimize su taşıma kapasitesinin artırılması, çevre temizliğinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR