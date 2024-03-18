Afyonkarahisar İl Müftüsü Sandıklı'da öğrencilerle iftar yaptı

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, iftarını Sandıklı'da yatılı Kuran Kursu'nda öğrencileriyle birlikte yaptı.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel ve İlçe Müftüsü Ömer Ünal ile birlikte Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda iftar programına katıldı. Teravih namazı için Ulu Camii'ne geçen Müftü İmamoğlu, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasidelerin okunmasının ardından vaaz ve dua etti. Kaymakam Önder Çengel ve İlçe Müftüsü Ömer Ünal, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'na bu mübarek ayda gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR