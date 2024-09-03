Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantıları Devam Ediyor

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Eylül ayı toplantıları devam ediyor. İGM Başkanı Mehmet Siper idaresinde gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair maddeler okunarak gerekli komisyonlara havale edildi.

Toplantının ilk gününde 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İkinci gününde ise 4 madde gündemdeki yerini korudu. İlk gündem maddesi olarak, Sandıklı ilçesine bağlı Ballık Köyünde yer alan, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı nazım ve uygulama imar planında plan notu değiştirilmesi amacıyla hazırlanan imar planı konusu ele alındı. Meclis üyeleri gerekli değerlendirmeleri yaptı. Patoloji Birimine Doku Takip Cihazı Alımı için ayrılan ödeneğin tahsis değişikliği yapılarak, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Tıbbı Cihaz Alımı harcama kalemine aktarılması konusunda ödeneklerin sağlanmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca il genelindeki İl Özel İdaresinde görev yapan 657 sayılı kanuna tabi memur personellerin, kadro derecelerinde değişiklik yapılması konusu gündeme getirildi.

Toplantı, gündemde yer alan maddelerin karara bağlanmasının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR