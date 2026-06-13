Bugün saat 12.51'de Afyonkarahisar mahreçli servis edilen "Hayvan pazarı hizmete açılacak" başlıklı haberimizdeki 2 kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle yer alan karelerin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Afyonkarahisar mahreçli 'Hayvan pazarı hizmete açılacak' haberindeki 2 kare kaynaktan iptal edilmiş olup, abonelerin mevcut kareleri kullanması duyurulmuştur.
Bugün saat 12.51'de Afyonkarahisar mahreçli servis edilen "Hayvan pazarı hizmete açılacak" başlıklı haberimizdeki 2 kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle yer alan karelerin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı