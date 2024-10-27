Afyonkarahisar'dan Umre Kafilesi Nur Dağı'na Çıktı

Afyonkarahisar'dan umreye giden ve aralarında 16 yaşındaki gençlerle 76 yaşındaki ihtiyarların bulunduğu kafile Peygamberimiz H.Z. Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ilk vahyin geldiği Nur dağına çıkıp dua ettiler.

Geçtiğimiz haftalarda Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden kutsal topraklara giden umre kafilesinin ziyaretleri sürüyor. Kafile üyeleri Mekke'de sabah namazı öncesi Mekke-i Mükerreme'nin kuzey doğusunda, Mescid-i Haram'a yaklaşık 5 kilometre mesafede, içinde Peygamberimiz'e ilk vahyin geldiği mağaranın da yer aldığı Cebel-i Nur'a (Nur Dağı) çıktı. Kafile üyelerinin hayli heyecanlı olduklarının gözlendiği ziyarette, kafiledekiler dağı ilk çıkanın kendileri olmak için adeta bir birleriyle yarıştıkları gözlendi.

Her yaş gurundan kadın ve erkeklerin olduğu kafile üyelerinden 16 yaşındaki Ali Çırak ile 76 yaşındaki Hasan Kardı ise Nur Dağı'na çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR