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Afyonkarahisar'dan Umre Kafilesi Nur Dağı'na Çıktı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden umreye giden bir kafile, Peygamberimiz H.Z. Muhammed'e ilk vahyin geldiği Nur Dağı'na çıkarak dualar etti. Kafile üyeleri, heyecanla dağa tırmanarak kutsal ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'dan umreye giden ve aralarında 16 yaşındaki gençlerle 76 yaşındaki ihtiyarların bulunduğu kafile Peygamberimiz H.Z. Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ilk vahyin geldiği Nur dağına çıkıp dua ettiler.

Geçtiğimiz haftalarda Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden kutsal topraklara giden umre kafilesinin ziyaretleri sürüyor. Kafile üyeleri Mekke'de sabah namazı öncesi Mekke-i Mükerreme'nin kuzey doğusunda, Mescid-i Haram'a yaklaşık 5 kilometre mesafede, içinde Peygamberimiz'e ilk vahyin geldiği mağaranın da yer aldığı Cebel-i Nur'a (Nur Dağı) çıktı. Kafile üyelerinin hayli heyecanlı olduklarının gözlendiği ziyarette, kafiledekiler dağı ilk çıkanın kendileri olmak için adeta bir birleriyle yarıştıkları gözlendi.

Her yaş gurundan kadın ve erkeklerin olduğu kafile üyelerinden 16 yaşındaki Ali Çırak ile 76 yaşındaki Hasan Kardı ise Nur Dağı'na çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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