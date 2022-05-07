Afyonkarahisar'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" projesi - Haberler

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Afyonkarahisar'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" projesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' projesi

Afyonkarahisar'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.

Afyonkarahisar'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada, jandarma ve trafik polisleri kazalar ve trafik kuralları konusunda sürücüler ile birlikte yayalara uyarıcı broşürler dağıttı.

Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel katıldı. Etkinlikte jandarma ve trafik polisleri güvenli trafiğin nasıl sağlanacağı konusunda sürücüler ile birlikte yayalara bilgilendirici broşürler dağıttı. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaya, Türkiye'de trafik bilincinin her geçen yıl arttığını ve bunun da sevindirici olduğunu kaydederek, "Ülkemizde trafik kazalarında can kayıpları ciddi oranda düştü. İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu ve bakanlık mensuplarımızın trafik bilinci çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Trafik haftamız tekrar hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, Ali Temiz, Jandarma, Albay, Yerel, Haberler

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