Gönül elçileri piknikle uğurlandı

Afyonkarahisar'da eğitim gören uluslararası öğrenciler, Karahisar Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen piknik programıyla 2025-2026 eğitim-öğretim yılına veda etti.

Hocalar ilçesindeki Devlethan Barajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, farklı kültürlerden gelen gençler hem yılın yorgunluğunu attı hem de kardeşlik bağlarını güçlendirdi. Farklı ülkelerden gelerek eğitimlerini Afyonkarahisar'da sürdüren öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği program, renkli görüntülere sahne oldu. Doğayla iç içe keyifli vakit geçiren öğrenciler, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Düzenlenen kapanış pikniğinde, bu yıl üniversiteden mezun olan uluslararası öğrenciler de unutulmadı. Karahisar Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Oğuz Kaçan, yaptığı açıklamada, uluslararası öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik hayatlarına katkı sağlayacak bu tür etkinlikleri önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı