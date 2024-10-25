Afyonkarahisar'da Toprak ve Sulama Suyu Analiz Eğitimleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toprak ve sulama suyu analiz konularında eğitim faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.

İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı teknik personellerince, toprak ve sulama suyu analiz konularında eğitim faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Tarımsal üretimin en önemli amaçlarından biriside, birim alandan alınan ürün miktarını artırmak ve ürün kalitesini yükseltmektir. Bu nedenle 'Doğru ve Dengeli Gübre Kullanımı ile Uygun Miktarda Uygun Nitelikte' gübre kullanımı önem arz etmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalara göre toprak analizine uygun gübrenin seçilmesi ve doğru bir şekilde kullanılmasıyla verimde en az yüzde 50 artış sağlanabilecektir. Modern tarım tekniklerinin yanında doğru ve dengeli gübre kullanımının, hızla artan nüfusumuzun gıda ihtiyacını karşılamak bakımından büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede Toprak Analiz Laboratuvarı teknik elemanlarınca, Bayat ilçesinde yetiştiricilik yapan üreticilerimize ve İlçe Müdürlüğümüz teknik personeline yönelik toprak ve sulama suyu analizinin önemi konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR