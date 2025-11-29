Haberler

Afyonkarahisar'da Olay Yeri İnceleme Ekipleri 1386 Parmak İzi Tespit Etti

Afyonkarahisar'da Olay Yeri İnceleme Ekipleri 1386 Parmak İzi Tespit Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılında olay yeri inceleme ekiplerinin 1210 olayda toplam 1386 parmak izi tespiti gerçekleştirdiğini açıkladı. Ekiplerin fedakar çalışmaları, suçların aydınlatılmasına ve adaletin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin 2025 yılının 11 ayında toplam 1386 parmak izi tespiti yaptığı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazıla açıklamada, olay yeri inceleme ekiplerinin fedakarca görev yaptıkları kaydedildi. Açıklamada "Müdürlüğümüz bünyesinde fedakarca görev yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelimiz tarafından 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarda birine ulaşan 1210 olayda toplam1386 başarılı parmak izi tespiti gerçekleştirilmiştir. Suç ve suçluya karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelenin en önemli adımlarından biri olan bu tespitler, olayların aydınlatılmasına ve suçluların adalet önüne çıkarılmasına büyük katkı sağlamıştır. Olay yeri inceleme uzmanlarımız, bilimsel yöntemleri titizlikle uygulayarak en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmadan çalışmalarını sürdürmektedir. 'Her detay bir delildir' anlayışıyla görev yapan bu uzman ekiplerimiz, Afyonkarahisar'ımızın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

Aynı şekilde, cesaretin zırhını kuşanmış bomba imha uzmanlarımız ve en hassas kokuyu dahi tespit edebilen bomba arama köpeklerimiz, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına en riskli görevlerin üstesinden başarıyla gelmekte; her an, her koşulda yüksek motivasyon ve profesyonellik sergilemektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar

Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, apar topar gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.