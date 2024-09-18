Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvanlara Aşı Uygulaması Yapıldı

Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü çerçevesinde küçükbaş hayvanlara veba aşısı, dişi kuzulara brusella aşısı uygulaması yaptı.

Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi teknik personelleri tarafından saha çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede küçükbaş hayvanların hatalıklardan korunmasını yönelik aşılama çalışması yapıldı. İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "Hayvan hastalıklarına karşı; etkin korunma, mücadele, eradikasyon (hastalığın tamamen yok edilmesi) ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların önlenmesi Bakanlığımızın temel görevleri arasındadır. Bakanlığımız bu görevini yerine getirmek amacıyla merkez ve taşra teşkilatları ile özverili bir şekilde yaz kış, gece gündüz demeden aralıksız çalışmalarını yürütmektedir" denildi. - AFYONKARAHİSAR