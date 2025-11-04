Afyonkarahisar'da Kız Öğrenci Yurduna AFAD Eğitimi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri kız öğrenci yurdunda eğitim verdi.

gerçekleştirilen eğitim çalışmasıyla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, eğitim çalışmasının Remzi Kaya Kız Öğrenci Yurtdunda yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Yurtta kalan öğrenci ve personeline yönelik 'Afet Farkındalık Eğitimi, Yangın Farkındalık Eğitimi, Toplanma alanı uygulaması, Yangın uygulamaları ve Tahliye' tatbikatı gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR