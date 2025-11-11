Haberler

Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri Değerlendirildi

Afyonkarahisar'da kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda şehirdeki kurumların işleyişi ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Afyonkarahisar'da kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve yürütülen mevcut çalışmaların değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Vali Yardımcıları Celil Ateşoğlu, Yalçın Sezgin, İhsan Ayrancı, Vali Yardımcısı Vekilleri Ali Arıkan ve Bedir Deveci'nin katılımıyla kentteki kurumların işleyişi ve yürütülen çalışmaların ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve yürütülen mevcut çalışmaların verimli hale getirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
