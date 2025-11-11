Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri Değerlendirildi

Afyonkarahisar'da kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve yürütülen mevcut çalışmaların değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Vali Yardımcıları Celil Ateşoğlu, Yalçın Sezgin, İhsan Ayrancı, Vali Yardımcısı Vekilleri Ali Arıkan ve Bedir Deveci'nin katılımıyla kentteki kurumların işleyişi ve yürütülen çalışmaların ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve yürütülen mevcut çalışmaların verimli hale getirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR