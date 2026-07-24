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Afyonkarahisar'da kadınlara şiddetle mücadele eğitimi

Afyonkarahisar'da kadınlara şiddetle mücadele eğitimi
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Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Harbiş Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören 38 kadın kursiyere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Polis ekipleri, KADES ve ŞÖNİM hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından kadınlara şiddetle mücadele konusunda eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde Harbiş Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) eğitim gören 38 kadın kursiyere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada kursiyerlere Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hakkında bilgi verildi. Polisler tarafından kadınlara konuya ilişkin broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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