Afyonkarahisar'da kadınlara şiddetle mücadele eğitimi

Afyonkarahisar'da polis tarafından kadınlara şiddetle mücadele konusunda eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde Harbiş Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) eğitim gören 38 kadın kursiyere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada kursiyerlere Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hakkında bilgi verildi. Polisler tarafından kadınlara konuya ilişkin broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı