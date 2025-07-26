Afyonkarahisar'da İhtiyaç Sahibi Çocuklar için Toplu Sünnet Merasimi

Afyonkarahisar'da İhtiyaç Sahibi Çocuklar için Toplu Sünnet Merasimi
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahibi çocuklar için anlamlı bir sünnet merasimi düzenledi. Etkinlikte çocuklara hediyeler verildi ve ailelerle birlikte birlik ve beraberlik duygusu pekiştirildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik toplu sünnet merasimi gerçekleştirildi.

Geleneksel değerlerin yaşatıldığı programda, çocuklara çeşitli hediyeler verildi, ikramlar sunuldu ve palyaço gösterileriyle miniklerin mutluluğu ikiye katlandı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı. Yapılan açıklamada; "Evlatlarımızın hayatları boyunca sünnet-i seniyye çizgisinden ayrılmadan, vatana, millete ve din-i mübin-i İslam'a hayırlı bireyler olmaları temenni ediyoruz" denildi. Programa Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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