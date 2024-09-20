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Afyonkarahisar'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 'Güvenli Gıda, Sağlıklı Yaşam' amacıyla gıda üretim yerlerini denetlemeye devam ediyor. Sinanpaşa ve Dazkırı'da yapılan denetimlerde okul kantinleri de kontrol edildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Gıda, Sağlıklı Yaşam" için denetimlerine devam ediyor.

Sinanpaşa ve Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda üretim yerlerine yönelik denetim yaptı. Ayrıca Dazkırı'da okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde gıda denetimleri gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Sinanpaşa Dazkırı Sağlık Yerel Yaşam Tarım

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