Afyonkarahisar'da gençlere kutsal mekânlar 'Dört Mabed Bir Ümmet' ile anlatıldı

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Afyonkarahisar İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Dört Mabed Bir Ümmet" programında, İslam medeniyetinin önemli kutsal mekanları gençlere anlatıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Doç. Dr. Emin Uz konuk oldu. Uz, gerçekleştirdiği kara yolculuğunda edindiği izlenimleri slayt gösterisi eşliğinde gençlerle paylaştı. Programda Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve Şam Emevi Camii'nin tarihi, kültürel ve manevi önemi ele alındı. Bu kutsal mekanların İslam medeniyetindeki yerine değinen Uz, yolculuk sırasında edindiği tecrübeleri ve gözlemlerini de katılımcılara aktardı.

İslam coğrafyasının ortak manevi mirası ve ümmet bilincinin öneminin vurgulandığı program, gençlerin ilgiyle takip etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı