Soguk hava nedeniyle Gali Çayı biz tuttu

Şuhut ilçesinde etkili olan eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, Gali Çayı'nın buz tutmasına neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, meteoroloji sıcak havanın geri döneceğini bildirdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte ilçedeki Gali Çayı buz tuttu.

Soğuk havanın etkisiyle çayın yüzeyi buzla kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İlçe genelinde etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatırken özellikle sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman zorlandı.

Meteorolojiden alınan bilgilere, kent genelinde soğuk havanın yarın yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacağı, termometrelerin yükselişe geçeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
