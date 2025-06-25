Afyonkarahisar'da 'Dijital Detoks' Projesi Başlatıldı

Afyonkarahisar'da 'Dijital Detoks' Projesi Başlatıldı
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Afyonkarahisar Valiliği, ailenin korunması ve çocukların dijital bağımlılıktan arındırılması amacıyla 'Dijital Detoks' projesini hayata geçirdi. Ekran bağımlılığının aile ilişkilerine zarar verdiği vurgulandı.

Afyonkarahisar valiliği tarafından ailenin korunması ve çocukların dijital bağımlılıktan arındırılması amacıyla 'Dijital Detoks' projesi başlatıldı.

Proje ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ekran bağımlılığının aile ilişkilerini ve dinamiklerini önemli ölçüde zedelediği bilinmektedir. Bu da aile içindeki çatışmalar ve duygusal problemlerin artışında bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların ekran kullanımlarının artması, ebeveynleri ile etkileşimlerinin ve iletişimlerinin azalmasına ve çocukların yetişkinlerin rehberliğinden mahrum kalmasına neden olabilmektedir. Günümüzde artan dijital etkileşimler, aile içi iletişimi sekteye uğrattığı gibi, aile üyelerinde de duygusal ve davranışsal sorunların ortaya çıkmasına, uzun vadede aile içi duygusal kopuşlara, aile içi uyumsuzluklara ve aile destek sistemi üzerinde kalıcı olumsuz etkilere yol açmaktadır.

Bu sorunlar göz önüne alınarak ilimizde 'Ekranı bırak, Etrafına Bak' mottosu ile dijital detoks etkinliği başlatılmıştır. Etkinlik 27 Haziran Cuma Günü 20: 00-22: 00 saatleri arasın da olacaktır. Bu etkinlik, aile üyelerinin bağlarını güçlendirme amacı ile belirlenen gün ve saatte tüm dijital cihazlardan uzaklaşarak aile üyelerinin birbirleri ile kaliteli vakit geçirmelerini amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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