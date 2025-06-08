Afyonkarahisar'da Demircilik Geleneği Sona Yaklaşıyor

Afyonkarahisar'da Demircilik Geleneği Sona Yaklaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solak Kardeşler, üç kuşak boyunca sürdürdükleri demircilik mesleğini modern zorluklara rağmen yaşatmaya çalışıyor. Geleneksel yöntemlerle çalışarak, unutulmaya yüz tutmuş bu kadim zanaatı devam ettirme mücadelesi veriyorlar.

Afyonkarahisar'da üç kuşaktır demircilik yapan Solak Kardeşler, yok olmaya yüz tutmuş bu kadim mesleğin son temsilcileri olarak tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Dedelerinden babalarına, oradan da kendilerine miras kalan bu zanaatı yaşatmak için yıllardır iki kardeş yıllardır çekiç sallıyor.

Modern teknolojinin gelişmesi ve sanayi üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel yöntemlerle yapılan demircilik, her geçen gün biraz daha unutuluyor. Ancak Solak Kardeşler, tüm zorluklara rağmen bu sanatı ayakta tutmak için mücadele veriyor. Ateşte kızdırdıkları demiri döverek şekil veren ustalar, her bir eserde el emeğini, sabrı ve geçmişten gelen tecrübeyi yansıtıyor.

Kardeşlerden Niyazi Solak, 6 yaşından bu yana demircilik mesleğini sürdürdüğünü ifade ederek, "Biz yapabildiğimiz sürece sağlığımız yerinde olduğu sürece bu işle uğraşmak istiyoruz. Severek yapıyoruz bu hakiki zanaat derler buna yani el zanaatının en ince püf noktası. Bizim işlerde çok eski tarihi eser evlerin, binaların bazı demir aksesuarlarını yapıyoruz. Bizim evlatlarımız yetişmedi gelmediler. Başka iş yaptılar öyle olunca bilader ile bizim oğlanla çalışmaya devam. Yapabildiğimiz sürece yapacağız. Güç sarf ediyorsun devamlı ayaktasın çekiçle vücutla çalışıyorsun, oturduğun yerde değil yani yorucu oluyor. Ben şu anda 57 yaşındayım yorucu oluyor ama hakiki spor oluyor şu anda ben yerine göre 8- 10 saat çalışıyorum" dedi.

"Dededen toruna bunca zamandır yapıyoruz"

54 yaşındaki Ahmet Solak ise dededen toruna bu mesleği sürdürdüklerini dile getirerek şunları söyledi:

"1971 doğumluyum abimle birlikte demircilik mesleği yapmaktayız. Dededen toruna bunca zamandır yapıyoruz bizden sonra da yapacak kimse kalmadı artık son nesil olarak sürdürmeye uğraşıyoruz biz bu mesleği. Yaptığımız işler hep eski kullanılan ürünler kapı, kargaburnu toka köpeklerin boynuna yırtar besi zinciri böyle şeyler yapıyoruz." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Azerbaycan'dan gelen haberle yıkıldılar! Ünlü çift büyük acı yaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar

Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.