Afyonkarahisar'da DASK Tırı ile Deprem Bilinci Etkinliği

Vatandaşların deprem gerçeğine karşı bilinçlenmesi ve Zorunlu Deprem Sigortası'nın (ZDS) öneminin vurgulanması amacıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yürütülen 'DASK Tırı Yollarda' projesi çerçevesinde Afyonkarahisar'da bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Sigorta İşletmeleri Meslek Komitesi'nin de etkinliğe katkı sağlayacağı belirtildi. Konuyla ilgili ATSO'dan yapılan açıklamada, "Bu çerçevede DASK Tırı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü Afyonkarahisar Zafer Kent Meydanı'nda vatandaşlarımızla buluşacaktır. Tüm gün sürecek etkinliklerde deprem bilinci ve Zorunlu Deprem Sigortası farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. DASK Tırı'nda Zorunlu Deprem Sigortası hakkında bilgilendirmeler yapılacak, deprem anında doğru davranış biçimlerinin anlatılacağı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. VR gözlüklerle sanal deprem deneyimi gibi aktiviteler yapılacaktır" denildi. - AFYONKARAHİSAR