Afyonkarahisar'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri

ÇANAKKALE (İHA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle bir diğer anma programı Afyonkarahisar'da Kamil Miras Anadolu Lisesi ev sahipliğinde yapıldı.

Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kerem Özkul Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Özen'in konuşmasının ardından öğrenciler hazırladıkları Çanakkale Zaferi adlı sunumu gerçekleştirdi. Çeşitli gösterilerin de yer aldığı anma programında öğrenciler Çanakkale temalı şiirlerini seslendirdi.

Çanakkale türküleri konulu müzik dinletisinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyelerince takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR