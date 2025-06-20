Afyonkarahisar'da 142 Bin Öğrenci Karnelerini Alarak Yaz Tatiline Girdi

Afyonkarahisar'da 142 Bin Öğrenci Karnelerini Alarak Yaz Tatiline Girdi
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Afyonkarahisar'da 142 bin 592 öğrenci, karne töreninin ardından yaz tatiline başladı. Törene Vali ve protokol üyeleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen doluluk oranının yüzde 98 olduğunu açıkladı.

Afyonkarahisar'da 142 bin 592 öğrenci karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline girdi.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da bugün dağıtılan 2.'nci dönem karneleri ile 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi. Kente bu yıl karne töreni Beyyazı İlkokulunda gerçekleştirildi. Törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, "17 ilçemizde okul öncesi eğitimde 14 bin 35 öğrenci, ilkokullarda 43 bin 920 öğrenci, ortaokullarda 41 bin 596 öğrenci, liselerde ise 43 bin 41 öğrenci olmak üzere toplamda 142 bin 592 öğrencimiz karnelerini aldı. Bu vesileyle tüm Türkiye'ye bir öneride bulunmak istiyorum: Şu an itibarıyla ilimizde öğretmen doluluk oranı yüzde 98 seviyelerine ulaşmıştır. Toplam 10 bin 956 öğretmenimiz, bugün itibarıyla öğrencilerimize karnelerini takdim edecekler. Haftaya başlayacak öğretmen seminerlerinin ardından öğretmenlerimiz de yaz tatiline gireceklerdir" dedi.

Konuşmalarının ardından öğrenciler karnelerini protokolü üyelerinin elinden aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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