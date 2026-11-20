Afyonkarahisar Başmakçı'ya atanan Kaymakam Ahmet Turan Gel görevine başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı onayıyla Afyonkarahisar Başmakçı'ya atanan Kaymakam Ahmet Turan Gel görevine başladı. Başmakçı'da kurum amirleri ve personelce karşılanan Gel, ilçenin durumu ve kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı; önümüzdeki günlerde kurum ziyaretleri yapması bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine görevlendirilen Kaymakam Ahmet Turan Gel, görevine başladı.
İçişleri Bakanlığının onayı ile Başmakçı Kaymakamlığına atanan Ahmet Turan Gel, ilçedeki mesaisine başladı. Görevine başlamasının ardından ilçe kurum amirleri ve personeli tarafından karşılanan Kaymakam Gel, ilçenin genel durumu ve yürütülen kamu hizmetleri hakkında ilk bilgileri aldı.
Kaymakam Ahmet Turan Gel'in önümüzdeki günlerde kurum ziyaretleri gerçekleştirerek ilçedeki devam eden projeleri ve vatandaşların taleplerini yerinde incelemesi bekleniyor.