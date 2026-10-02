Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde öğrencilere Narko Gençlik Eğitimi verildi

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında oryantasyon sürecinde bulunan Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine yönelik 'Narko Gençlik Eğitimi' düzenlendi. Eğitimlerde uyuşturucu madde kullanımının zararları, bağımlılıkla mücadele ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulması konuları ele alındı. Öğrencilere ayrıca NARVAS ve UYUMA projeleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı