Afganistan'da Deprem: 622 Ölü, 1555 Yaralı

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Matin Qane, dün gece meydana gelen depremler nedeniyle Kunar ve Nangarhar eyaletlerinde 622 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 555 kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin yıkıldığını söyledi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel