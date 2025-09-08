Afganistan'daki Depremler Sonrası Halk Göç Ediyor

Afganistan'da yüzlerce can kaybına neden olan depremlerin ardından panik ve korku yaşayan yerel halk, evlerini ve köylerini terk ederek farklı bölgelere göç ediyor.

Afganistan'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve yüzlerce can kaybına neden olan depremler yerel halkta panik ve korkuya neden oldu. Tekrar deprem olması ihtimalinden korkan halk, evlerini ve köylerini terk ederek farklı bölgelere göç ediyor. Ülkenin doğusunda bulunan ve deprem nedeniyle 255 kişinin hayatını kaybettiği Nangarhar vilayetindeki Darai Nur ilçesinden göç eden Ghulam Sayeed, "Bu deprem 10 gündür devam ediyor. Deprem 10 gün boyunca o kadar salladı ki evler yıkıldı. İnsanlar, çocuklar, kadınlar ve hatta ben de ruhsal ve zihinsel sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

Bir başka bölge sakini Nader Khan ise "Gece 12.00'de olan depremde çocuğum öldü. Burada ne barınak var ne de yiyecek kaldı. Evler yıkıldı, mazlum insanlar gördüğünüz gibi perişan durumda. Bazı insanlar şehre kaçtı ve deprem hala devam ediyor" şeklinde konuştu.

Helikopter gönderildi

Ülkede deprem nedeniyle hasar gören caddeler, halka destek ulaştırmada en büyük engel olurken, bölgedeki yaralıların taşıması, kurtarma ve destek dağıtımı operasyonu için helikopter sevk edildi.

Yerel güvenlik yetkilisi İbrahim Saifullah, "İslam Emirliği'nin yetkilileri olaydan haberdar olur olmaz, ister Kunar olsun, ister Darai Nur veya diğer afet bölgeleri olsun, hem havadan hem karadan müdahale ettiler. Üst düzey olsun ya da alt kademeden, hepsi hizmet için hazırdır" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 1 Eylül'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 640 kişi ise yaralanmıştı. - KABİL