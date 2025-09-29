Haberler

AFAD, Silopi'de Gönüllülük Eğitimi Sürüyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde AFAD, gönüllülük esasına dayalı eğitimlerle vatandaşları afetlere hazırlıyor. Eğitimlerde afet farkındalığı, yangın bilgisi, ilk yardım, psikososyal destek gibi konularda bilgi veriliyor.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde destek AFAD gönüllüsü eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gönüllülük esasına göre yürütülen eğitimlerde, herhangi bir maddi beklenti olmadan topluma fayda sağlamak isteyen belde sakinleri afet ve acil durumlara hazırlık konusunda bilgilendirildi. Etkinlikte afet farkındalık, yangın farkındalık, ilk yardım, psikososyal destek, çadır kurma, arama-kurtarma malzemelerinin kullanımı ile ip bağlama teknikleri eğitimleri verildi. AFAD yetkilileri, gönüllülük sistemine katılan vatandaşların afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranışları öğrenerek çevrelerinde farkındalık oluşturmalarının amaçlandığını vurguladı. "Toplumda afet bilinci ve gönüllülük ruhunu güçlendirmeyi hedefliyoruz" diyen yetkililer, çalışmaların farklı bölgelerde de devam edeceğini bildirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
