AFAD: 'İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla...

AFAD: "İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır." - ANKARA