İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

AFAD: "İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla...

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AFAD: "İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır.

AFAD: "İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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