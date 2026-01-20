AFAD iki okulda eğitim verip, tatbikat yaptı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kentteki iki okulda eğitim verilerek tatbikat yapıldı.

AFAD personelleri tarafından verilen eğitim kentteki bir özel okul ile Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı. Afetler konusunda yapılan bilgilendirme çalışması sonrasında öğrencilerinde katılımıyla deprem, tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR