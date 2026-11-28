AFAD, Eskişehir'de tapu kadastro personeline afet ve yangın farkındalık eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü personeline AFAD ekiplerince afet ve yangın farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimde personel, afet ve yangın anlarında doğru hareket tarzları ile olası acil durumlara karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirildi.
Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü personeline yönelik Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi düzenlendi.
Afad ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde, kurum personeline afet ve yangın durumlarında doğru hareket tarzları hakkında bilgi verildi. Eğitim kapsamında olası acil durumlara karşı alınması gereken önlemler ve farkındalık konuları ele alındı.
Program, personelin bilgilendirilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı