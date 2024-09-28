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AFAD Elazığ'da Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları Toplantısı Düzenledi

AFAD Elazığ'da Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları Toplantısı Düzenledi
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Elazığ'da AFAD İl Müdürlüğü, 2020 ve 2023 depremlerinin ardından yapılan yatırımlar ve iyileştirme süreçlerini değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, afet bölgelerinde sürdürülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Afad Elazığ İl Müdürlüğünde afet sonrası iyileştirme çalışmaları toplantısı düzenlendi.

Elazığ'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) İl Müdürlüğünde koordinasyon toplantısı düzenlendi. Düzenlenen 'afet sonrası iyileştirme çalışmaları' toplantısında, 24 Ocak 2020 Sivrice ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında hayata geçirilen yatırım ve devam eden projeler ile yürütülen süreç ele alınıp değerlendirildi. Toplantıda, ayrıca afet bölgelerinde yapılan çalışmaların durumu, ihtiyaçlar ve iyileştirme süreçleri ele alındı.

Bütün işlerin AFAD koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Elazığ hem 2020 depreminde hem 2023 depreminde maalesef etkilenmiş, hasar almış illerimizden bir tanesi. 2020 yılından sonra Elazığ'da olağanüstü işler oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bakanlıklarımız, AFAD koordinasyonunda Elazığ'da çok muhteşem işler yaptı. Maalesef biz daha birinci depremin işlerini yüzde yüz toparlayamadan ikinci bir depremi yaşadık. 6 Şubat 2023 depreminden belki merkez çok etkilenmedi ama daha güney ilçelerde hasarlar oluştu. Elazığ'da hem 2020'den gelen işlerimiz hem 2023 depreminden sonra yeni başlayan, devam eden işlerimiz ile ilgili genel bir değerlendirme yapacağız. Allah'a hamdolsun Elazığ'da işlerimiz büyük ölçüde tamamlandı ama biz her vatandaşımız, her hak sahibimiz evine kavuşuncaya kadar çalışmaya durmadan devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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