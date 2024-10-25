AFAD Ekipleri, Kayalıklarda Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı

Van'ın Tuşba ilçesindeki Toprakkale'deki kayalıklarda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, kayalıklarda mahsur kalan köpeği fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından AFAD, 2 araç ve 7 personelle hızla olay yerine ulaşarak kurtarma operasyonunu başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde kayalıklara mahsur kalan köpek kurtarıldı. - VAN