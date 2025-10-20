Haberler

AFAD'dan AHBAP Gönüllülerine İlk Yardım Eğitimi

AFAD'dan AHBAP Gönüllülerine İlk Yardım Eğitimi
Eskişehir İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü, Anadolu Halk ve Barış Platformu gönüllülerine afet ve acil durumlarda doğru müdahale bilgisi vermek amacıyla ilk yardım eğitimi düzenledi. Eğitimde temel ilkyardım uygulamaları, bilinç kontrolü ve acil durum iletişimi konularında bilgi aktarıldı.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi.

Afet ve acil durumlarda doğru müdahale bilincini artırmak amacıyla düzenlenen ilk yardım eğitimlerinin 2. grubu tamamlandı. Eğitim kapsamında AHBAP gönüllülerine; temel ilkyardım uygulamaları, bilinç kontrolü, yaralanmalarda ve kırıklarda yapılması gerekenler ile acil durum iletişimi konularında bilgi ve uygulamalı eğitim verildi. Gönüllülerin afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli olması için eğitimlerin devam ettiği aktarıldı. - ESKİŞEHİR



