AESOB Başkanı Dere: Bir usta, bin makineden daha değerlidir

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, usta yetiştirmenin üretimin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin istihdama geçişinin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, değişen üretim ve ticaret anlayışına uyum sağlamanın en önemli şartlarından birinin yetişmiş insan gücü olduğunu vurgulayarak birçok sektörde usta, kalfa ve çırak ihtiyacının her geçen gün daha fazla hissedildiğini söyledi. İşletmelerin en büyük gücünün sahip oldukları insan kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Dere, nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çekti.

En büyük sermaye insan gücü

Esnaf ve sanatkarlığın yalnızca sermaye, dükkan ya da makineyle ayakta kalmadığını belirten Başkan Adlıhan Dere, "Esnafın en büyük sermayesi yetişmiş insan gücüdür. Teknoloji gelişebilir, üretim yöntemleri değişebilir. Yeni makineler alınabilir, üretim tesisleri yenilenebilir. Ancak şunu hiçbir zaman unutmamalıyız bir usta, bin makineden daha değerlidir. Çünkü makineyi çalıştıran da üreten de kaliteyi ortaya koyan da insandır. Bir ustanın yıllar içinde edindiği bilgi ve tecrübeyi yeni nesillere aktarması mesleklerimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Gençlerin geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanmasının önemine değinen Başkan Dere, "Gençlerimizin üniversite hayali kurmasını da meslek edinerek üretimin içinde yer almasını da aynı derecede kıymetli görüyoruz. Önemli olan hangi yolu seçerse seçsin yaptığı işi en iyi şekilde öğrenmesi, kendisini sürekli geliştirmesi ve ülkemize değer katacak donanıma sahip olmasıdır. Ülkemizin iyi yetişmiş mühendislere, doktorlara, öğretmenlere ihtiyacı olduğu kadar işini en iyi şekilde yapan ustalara, kalfalara ve meslek sahibi gençlere de ihtiyacı var. Güçlü bir ekonomi ancak nitelikli insan gücüyle inşa edilir" diye konuştu.

Mesleklerimizi geleceğe taşımalıyız

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, mesleklerin sürdürülebilirliğinin bilgi ve tecrübenin yeni nesillere aktarılmasıyla mümkün olacağını dile getirerek "Ahilik kültürümüzün temelinde de usta yetiştirmek, mesleği yaşatmak ve bilgiyi gelecek nesillere aktarmak vardır. Usta-çırak ilişkisi; meslek inceliklerinin aktarılması dahil iş ahlakının, emeğe saygının ve tecrübenin kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Mobilyadan metal işlerine, kuaförlükten oto tamirciliğine, gıda üretiminden tesisatçılığa kadar birçok alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Esnaf ve sanatkarlarımız yılların birikimini paylaşmaya, gençlerimize rehberlik etmeye ve geleceğin ustalarını yetiştirmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve üretim el ele vermeli

Nitelikli insan gücüne yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirten Başkan Adlıhan Dere, sözlerini şöyle tamamladı: "Antalya'mızın üretim gücünü ve ticaretini daha ileriye taşıyacak en önemli unsur yetişmiş insan kaynağıdır. Çalışmayı, üretmeyi ve meslek sahibi olmayı teşvik eden her adım hem esnaf ve sanatkarlarımızı hem de ülkemizin ekonomisini güçlendirecektir. Bu süreçte mesleki eğitim merkezleriyle işletmeler arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, okullar ile iş dünyasının daha yakın çalışması, gençlerimizin uygulamalı eğitim imkanlarından daha fazla yararlanması ve meslek sahibi gençlerimizin istihdama geçişini kolaylaştıracak adımların artırılması büyük önem taşıyor. Geleceğin güçlü Türkiye'sini, işini seven, kendini geliştiren ve üreten insanlar inşa edecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı