Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında, sosyal ve kültürel faaliyetler, topluma hizmet uygulamaları ve bilimsel projelerde iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

Buharkent MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kaya ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin İpek tarafından imzalanan protokol kapsamında kurs, seminer, konferans, atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve bölge halkına yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasına yönelik karşılıklı iş birliği yapılması amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin toplumsal farkındalıklarının artırılması, uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve yerel ihtiyaçlara yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Söz konusu iş birliği ile üniversite-toplum etkileşiminin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor. - AYDIN