Haberler

Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi, sosyal ve kültürel faaliyetlerde iş birliği protokolü imzaladı. Bu iş birliği ile eğitim faaliyetleri ve toplumsal projeler gerçekleştirilecek.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında, sosyal ve kültürel faaliyetler, topluma hizmet uygulamaları ve bilimsel projelerde iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

Buharkent MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kaya ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin İpek tarafından imzalanan protokol kapsamında kurs, seminer, konferans, atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve bölge halkına yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasına yönelik karşılıklı iş birliği yapılması amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin toplumsal farkındalıklarının artırılması, uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve yerel ihtiyaçlara yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Söz konusu iş birliği ile üniversite-toplum etkileşiminin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti merakla beklenen raporu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı

Görümce dehşeti! Akaryakıt istasyonunu kana buladı
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
title