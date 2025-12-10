Haberler

ADÜ, çevre dostu üniversiteler arasında 2025'te 161 basamak yükseldi


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, UI GreenMetric World University Rankings 2025'te geçtiğimiz yıl 915. sıradan bu yıl 754. sıraya yükseldi. Çevre dostu uygulamaları ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bu başarıyı elde etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), çevre dostu üniversitelerin değerlendirildiği UI GreenMetric World University Rankings 2025 sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 915. sırada yer alan ADÜ, bu yılki değerlendirmede 754. sıraya yükselerek kayda değer bir ilerleme kaydetti.

2025 sonuçlarında özellikle Yerleşke ve Altyapı (SI - 1155 puan), Atık Yönetimi (WS - 1425 puan), Ulaşım (TR - 1147,5 puan) ve Eğitim (ED - 1212,5 puan) kategorilerinde elde edilen yüksek puanlar, ADÜ'nün sürdürülebilirlik alanında attığı kararlı adımların somut bir göstergesi oldu.

Bu başarıyla birlikte ADÜ, UI GreenMetric sıralamasına katıldığı ikinci yılda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte yükselişini sürdürerek sürdürülebilirlik alanındaki vizyonunu güçlendirmiş oldu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, elde edilen sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "GreenMetric sıralamasındaki bu yükseliş, çevreye duyarlı uygulamalarımızın ve yeşil kampüs vizyonumuzun bir sonucudur. Üniversite olarak sürdürülebilirlik çalışmalarını bütüncül bir anlayışla yürütmeye devam ediyoruz. Bu başarıyı daha ileri taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN




