ADÜ Tıp Fakültesi'nde İdari Personel Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi'nde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla idari personelin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Öğrenci İşleri Birimi başta olmak üzere eğitim süreçlerine sekretaryal, teknik ve idari destek sunan birimlerin çalışmaları ele alındı. Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile iş akış süreçleri değerlendirilirken, eğitim programlarının yürütülmesine yönelik idari ve teknik destek mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Görevli personelin iş tanımları ve sorumluluk alanlarının da gözden geçirildiği toplantıda, hizmet süreçlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi, işleyişin standart hale getirilmesi ve kalite güvencesi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik planlamalar yapıldı. Toplantıda ayrıca öğrenci odaklı hizmet anlayışının sürdürülmesi, eğitim faaliyetlerine kesintisiz idari ve teknik destek sağlanması ile akreditasyon standartları doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekildi.

ADÜ Tıp Fakültesi'nin, eğitim-öğretim süreçlerini destekleyen idari ve teknik birimler arasındaki koordinasyonu güçlendirmeye ve kalite güvencesi kapsamında hizmet süreçlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı