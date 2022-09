ADÜ öğretim üyesinin 'Eğitimde Ahlak ve Etik' adlı kitabı yayınlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem'in Prof. Dr. Selçuk Şimşek ile birlikte editörlüğünü yaptığı 'Ahlak ve Etik' adlı kitabı yayınlandı.

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, "Öğretmen adaylarına hizmet öncesi eğitimde verilen 'Eğitimde Ahlak ve Etik' dersi, bireye daha nitelikli eğitimin verilebilmesi, içinde yaşadığı toplumun kültürünü benimsemesi ve yaşatması, var olan olumlu değerleri benimsemesi yaşatması, koruması için ne yapılması gerektiği hususunda yol göstermektedir. Öğretmen adayları 'Eğitimde Ahlak ve Etik' dersiyle eğitim verdiği gelecek neslin erdemli ve etiğe uygun davranan bilinçli bireyler olarak nasıl yetiştirilmesi konusunda bilgi ve beceriler kazanmaktadır. Böylesi bireylerden oluşan toplumda hem bireyler daha sağlıklı bir etkileşimde bulunabilecek hem de toplumda daha ahlak ve etiğe uygun söz, tutum ve davranışlar sergilenecektir" dedi.

Eğitimde ahlak ve etikle ilgili hazırlanan kitabın hizmet öncesi eğitim alan aday öğretmenlerin eğitimine ve görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı getireceği inandığını belirten Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, "On bölümden oluşan kitabın her bir bölümü 'sorgulama' ve 'sorgulatma' anlayışıyla hazırlanmıştır. Kitabımızla ilgili her türlü eleştiri ve öneriye açığız. Kitabın hazırlanmasına katkısı olan yazarlarımıza ve basımını gerçekleştiren Eğiten Kitap ekibine teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem'in ve Prof. Dr. Selçuk Şimşek'in editörlüğünü yaptığı kitaba Prof. Dr. Vesile Alkan, Prof. Dr. Erdoğan Tezci, Prof. Dr. Adnan Boyacı, Prof. Dr. Bülent Güven Emel Kırat, Prof. Dr. Hülya Çermik, Doç. Dr. Mustafa İçen, Doç. Dr. Neşe Börü, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ulutaş, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Uygun ve Arş. Gör. Ayşe Ahsen Talu bölüm yazarı olarak katkı sağladı. - AYDIN