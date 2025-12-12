Haberler

ADÜ'de yeni otopark alanları için çalışmalar başladı

ADÜ'de yeni otopark alanları için çalışmalar başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, artan otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversite kampüsünde planlanan yeni otopark alanlarında incelemelerde bulundu. Projeyle, kampüs içindeki trafik yükünün azaltılması ve yaya güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, artan ihtiyaç doğrultusunda planlanan yeni otopark alanlarında incelemelerde bulundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) öğrenci ve personel sayısındaki artışla birlikte ortaya çıkan otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar hız kazandı. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, ADÜ Hastanesi Yerleşkesi ve Merkez Kampüs'te yapılması planlanan yeni otopark alanlarını yerinde inceledi. Teknik ekip ve ilgili birim yöneticilerinin eşlik ettiği inceleme sırasında proje sürecine dair detaylı değerlendirmeler yapıldı. Kampüs genelinde erişilebilirliği artıracak, araç yoğunluğunu azaltacak ve trafik akışını düzenleyecek düzenlemeler de proje kapsamında ele alındı.

Mevcut otopark kapasitesinin özellikle yoğun dönemlerde yetersiz kaldığını belirten Rektör Prof. Dr. Kent, öğrenciler ve çalışanlar için daha güvenli, düzenli ve hızlı ulaşım imkanı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca otopark alanlarının yanı sıra yönlendirme sistemleri, güvenlik kameraları, aydınlatma ve çevre düzenlemeleri gibi altyapı iyileştirmelerinin de projeye dahil olduğunun altını çizdi. Yeni otoparkların hizmete girmesiyle kampüs içi trafik yükünün azalması, park alanlarının daha planlı bir yapıya kavuşması ve yaya güvenliğinin artırılması bekleniyor. Projenin kısa sürede tamamlanması için çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Kent, üniversitenin fiziksel ve çevresel kapasitesini güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için daha yaşanabilir bir kampüs oluşturmak temel önceliğimizdir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
title