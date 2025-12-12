ADÜ'de yeni otopark alanları için çalışmalar başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, artan ihtiyaç doğrultusunda planlanan yeni otopark alanlarında incelemelerde bulundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) öğrenci ve personel sayısındaki artışla birlikte ortaya çıkan otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar hız kazandı. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, ADÜ Hastanesi Yerleşkesi ve Merkez Kampüs'te yapılması planlanan yeni otopark alanlarını yerinde inceledi. Teknik ekip ve ilgili birim yöneticilerinin eşlik ettiği inceleme sırasında proje sürecine dair detaylı değerlendirmeler yapıldı. Kampüs genelinde erişilebilirliği artıracak, araç yoğunluğunu azaltacak ve trafik akışını düzenleyecek düzenlemeler de proje kapsamında ele alındı.

Mevcut otopark kapasitesinin özellikle yoğun dönemlerde yetersiz kaldığını belirten Rektör Prof. Dr. Kent, öğrenciler ve çalışanlar için daha güvenli, düzenli ve hızlı ulaşım imkanı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca otopark alanlarının yanı sıra yönlendirme sistemleri, güvenlik kameraları, aydınlatma ve çevre düzenlemeleri gibi altyapı iyileştirmelerinin de projeye dahil olduğunun altını çizdi. Yeni otoparkların hizmete girmesiyle kampüs içi trafik yükünün azalması, park alanlarının daha planlı bir yapıya kavuşması ve yaya güvenliğinin artırılması bekleniyor. Projenin kısa sürede tamamlanması için çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Kent, üniversitenin fiziksel ve çevresel kapasitesini güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için daha yaşanabilir bir kampüs oluşturmak temel önceliğimizdir" dedi. - AYDIN