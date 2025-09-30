ADÜ'de Geliştirilen Tarım Makinaları Dijital Teknolojisi Patenti Tescillendi

ADÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Böğrekci'nin danışmanlığında geliştirilen çalışma, patent onayı alırken, çalışmanın tarımsal üretimde verimlilik, enerji tasarrufu ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Böğrekci'nin danışmanlığında yürütülen Ar-Ge çalışması, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek patent belgesi almaya hak kazandı. 2018 yılında başlatılan iş birliği kapsamında geliştirilen teknoloji, 2025 yılında patent tesciliyle resmiyet kazandı. Buluş, traktör ve tarım makinelerinin araziyle etkileşiminden doğan çeki kuvvetlerini üç boyutlu olarak ölçerek toprak direncini anlık olarak gösterebiliyor. Üniversite-sanayi iş birliğinin başarılı örneklerinden biri olarak değerlendirilen gelişmenin aynı zamanda tarımsal üretimde verimlilik, enerji tasarrufu ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak önemli bir adım olması hedefleniyor.

Konu ile ilgili ADÜ'den yapılan açıklamada "Öğretim üyemizin buluş sahibi olduğu Tarım Makinaları Dijital Teknolojisi Patenti tescillendi. Üniversite-sanayi iş birliğinin örnek uygulamalarından biri olan bu gelişme, tarımsal üretimde verimlilik, enerji tasarrufu ve bölgesel kalkınmaya katkı açısından önemli bir kazanım sağlıyor. Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN