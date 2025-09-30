Haberler

ADÜ'de Geliştirilen Tarım Makinaları Dijital Teknolojisi Patenti Tescillendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Böğrekci'nin danışmanlığında geliştirilen dijital teknoloji, tarımsal üretimde verimlilik ve enerji tasarrufu hedefliyor. Patent tescili ile resmi hale gelen buluş, traktör ve tarım makinelerinin toprakla etkileşimini ölçüyor.

ADÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Böğrekci'nin danışmanlığında geliştirilen çalışma, patent onayı alırken, çalışmanın tarımsal üretimde verimlilik, enerji tasarrufu ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Böğrekci'nin danışmanlığında yürütülen Ar-Ge çalışması, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek patent belgesi almaya hak kazandı. 2018 yılında başlatılan iş birliği kapsamında geliştirilen teknoloji, 2025 yılında patent tesciliyle resmiyet kazandı. Buluş, traktör ve tarım makinelerinin araziyle etkileşiminden doğan çeki kuvvetlerini üç boyutlu olarak ölçerek toprak direncini anlık olarak gösterebiliyor. Üniversite-sanayi iş birliğinin başarılı örneklerinden biri olarak değerlendirilen gelişmenin aynı zamanda tarımsal üretimde verimlilik, enerji tasarrufu ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak önemli bir adım olması hedefleniyor.

Konu ile ilgili ADÜ'den yapılan açıklamada "Öğretim üyemizin buluş sahibi olduğu Tarım Makinaları Dijital Teknolojisi Patenti tescillendi. Üniversite-sanayi iş birliğinin örnek uygulamalarından biri olan bu gelişme, tarımsal üretimde verimlilik, enerji tasarrufu ve bölgesel kalkınmaya katkı açısından önemli bir kazanım sağlıyor. Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 267 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

