ADÜ’de enerji verimliliği projesinde çalışmaların yüzde 80’i tamamlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi-2 (KABEV-2) kapsamında sürdürülen çalışmaların yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte üniversitede yıllık yaklaşık 36 milyon TL ekonomik kazanç ve 10 milyona yakın kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi-2 (KABEV-2) kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Kamu binalarında enerji tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesini amaçlayan proje kapsamında üniversitede yürütülen çalışmaların yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. Kalan imalatlara ilişkin yapım ihalesinin 12 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından yüklenici firmanın çalışmalara başlaması, uygulamaların ise yaklaşık 10 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Proje kapsamında Üniversite Hastanesi A, B ve D blokları, Tıp Fakültesi, Atatürk Kongre Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Hastane Isı Merkezi ile ilgili diğer yapılarda enerji verimliliğine yönelik kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştirilecek. Toplam 88 bin 426 metrekare kapalı kullanım alanına sahip 7 binayı kapsayan çalışma ile yıllık 23 milyon 542 bin 789 kilovatsaat seviyesindeki enerji tüketiminin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında dış cephe ve çatı yalıtımları güçlendirilecek, pencere sistemleri yenilenecek, yüksek verimli pompa ve fan sistemleri kurulacak, LED aydınlatma dönüşümü yapılacak, bina yönetim ve enerji izleme sistemleri devreye alınacak. Ayrıca otopark alanlarında kurulacak güneş enerjisi santralleri sayesinde yıllık yaklaşık 3 milyon 213 bin 507 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilerek üniversitenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 25'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amaçlanıyor.

Hastane bloklarında ise dış cephe yalıtımı, chiller ve soğutma kulelerinin yenilenmesi, ısı merkezi modernizasyonu, ısı pompası uygulamaları, yüksek verimli kazan sistemleri, frekans kontrollü pompalar, IE4 sınıfı elektrik motorları, LED aydınlatma sistemleri ile enerji izleme altyapısı kurulacak. Su verimliliğini artırmak amacıyla düşük debili armatürler, perlatör uygulamaları ve su tüketim izleme sistemleri de hayata geçirilecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte üniversite genelinde yıllık yaklaşık 9 milyon 992 bin kilovatsaat enerji tasarrufu, 35 milyon 996 bin 531 TL ekonomik kazanç, yıllık 3 bin 561 tonun üzerinde karbon emisyonunda azalma ve yaklaşık 14 bin 724 metreküp su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Enerji verimliliği uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, sürdürülebilir kampüs anlayışını güçlendirmeye yönelik yatırımlara önem verdiklerini belirterek, "Üniversite olarak sürdürülebilir ve çevreye duyarlı kampüs anlayışını güçlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz. KABEV-2 kapsamında yürütülen enerji verimliliği uygulamalarıyla hem enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını hem de karbon ayak izinin azaltılmasını hedefliyoruz. Bu proje, kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağlamasının yanı sıra gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğumuzun da önemli bir göstergesidir. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Üniversitemiz enerji verimliliği alanında daha güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı