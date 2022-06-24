ADÜ Atça MYO 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti - Haberler

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ADÜ Atça MYO 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Atça MYO 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti.

Mezuniyet Törenine; Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Yörük, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Gökhan, akademik ve idari personel ile öğrenciler, aileleri ve konuklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi Atça Grubunun kadın efelerinin gösterisi ile devam etti.

Yüksekokul birincisi Burak Karataş'ın veda konuşmasının ardından açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Serdar Paşa, "Değerli mezunlarımız; Bizden duyacağınız bu son nasihatleri yaşamınız boyunca unutmayacağınızı umuyoruz. Bugün, bir bitişin değil birçok başlangıcın yaşandığı bir günü yaşıyorsunuz. Bugünden itibaren yepyeni yaşam deneyimlerini içinde barındıran bir süreç başlıyor. Her şeyden önce bugün hak ettiğiniz diplomalar size aynı zamanda çok önemli sorumluluklar yüklüyor. Dünyada ve ülkemizde olup bitenleri izleyerek kendinizi yenilemek, yeni bilgiler öğrenmek ve kendinizi sürekli olarak geliştirmek bu sorumlulukların başında geliyor. Var olan becerilerinizi geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için kendinizi geliştirmeye devam edin. Her ne iş yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Başkalarına faydalı olun. Dürüst ve ahlaklı olun. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, sizleri yaşamınızın yeni dönemine iyi dilekler ve sevgiyle uğurluyorum. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Atça MYO'da mezunlarından dereceye girenlere plaketlerinin ve başarı belgelerinin verilmesinin ardından, programlarda dereceye giren tüm mezun öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Mezun öğrencilerin keplerini atmalarının ardından, mezuniyet yemeği ile devam eden tören, Atça MYO öğrencisi DJ Çağlar Parlar'ın eşliğinde gerçekleşen mezuniyet partisi ile sona erdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi Karataş Aydın Yerel Haberler

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